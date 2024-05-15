في اجتماع مع لجنة المنظومة.. رئيس جامعة المنصورة يتابع الحجز الإلكتروني للعيادات والمراكز الطبية

عقد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء اجتماعًا مع لجنة منظومة الحجز الإلكتروني للعيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز الطبية عبر الإنترنت.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب رئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، الدكتور الشعراوي كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور محمود سعفان نائب مدير شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات، الدكتور عمرو سمير، مدير التحول الرقمي بالمستشفيات الجامعية، الدكتور محمد مطر مدير وحدة الاحصاء بمركز القياس والتقويم.

من جانبه، أكد الدكتور شريف يوسف خاطر، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة المستشفيات الجامعية والتحول الرقمي للخدمات المقدمة بالقطاع الطبى للمواطنين فى ظل استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة والتى تعكس رؤية مصر 2030، مشيرا إلى نجاح النظام الإلكتروني لحجز تذاكر العيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها عبر الإنترنت في تلبية إحتياجات المواطنين لحجز العيادات بصورة رقمية ومنع التزاحم.

كما وجه خلال الاجتماع بمتابعة تفعيل نظام حجز المتابعة إلكترونيًا بشكل عام فى المستشفيات خلال الفترة القادمة، مع تعدد منظومات الدفع للمتابعة ووجود نظامين للدفع (الدفع بالخزينة – فورى).

كما جرى مناقشة تفعيل نظام الاستدعاء الإلكترونى للأطباء من مختلف التخصصات، وهو أول نظام إلكتروني في مصر لاستدعاء الأطباء لتلبية احتياجات المستشفيات لمناظرة المرضى من تخصصات أخرى، والذي سيتم بدء التشغيل التجريبى للنظام اعتبارا من 15 يونيو حتى 30 يونيو.

كما جرت مناقشة تفعيل العيادات المسائية نظراً للإقبال الشديد على بعض العيادات لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى.

من ناحيته، أشاد الدكتور محمد عبد العظيم بالجهود المبذولة فى تشغيل منظومة الحجز الإلكتروني بالمستشفيات والمراكز الطبية والتيسير على المريض وتقليل التزاحم فى المستشفيات، وكذلك النظرة الإيجابية للمرضى لنظام الحجز فى التيسير عليهم في محافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا، وتوفير الخدمات الطبية بدون عناء أو مشقة فى حجز الكشف بالعيادات الخارجية.

من جانبه أكد الدكتور أشرف شومة أن المنظومة أثبتت كفاءتها فى تطوير تقديم الخدمات الطبية بالمنظومة الطبية بالجامعة، والتي تأتي في إطار جهود الجامعة والقطاع الطبي، لرفع مستوى جودة الخدمة الطبية للمواطنين دون تمييز وتسهيل الحصول عليها عن طريق ميكنة و رقمنة تلك الخدمات.

وقال الدكتور الشعراوي كمال أن ما تم تحقيقه بكافة المستشفيات حتى الآن يعكس الجهود المبذولة لنجاح نظام الحجز الإلكتروني وقدرة المنظومة الطبية للتحول إلى الأنظمة الإلكترونية.