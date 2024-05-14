"من التثقيف إلى التطبيق".. استمرار فعاليات مبادرة برلمان جامعة المنصورة

أعلنت جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء استمرار فعاليات مبادرة البرلمان الجامعي "من التثقيف إلى التطبيق" والذي ينظمه برلمان جامعة المنصورة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب إدارة النشاط الثقافي واتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر، والتي تقام فعالياته خلال الفترة من 9 إلى 15 مايو 2024.

أستمرار فعاليات مبادرة البرلمان الجامعي في المنصورة:

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتورة شيماء عبد الوهاب، أستاذ مساعد بكلية التربية جامعة المنصورة منسق المبادرة، والدكتور محمد صبري سرايا منسق الأنشطة الطلابية، والدكتورة أماني الحديدي مشرف برلمان جامعة المنصورة ومقرر المبادرة، احمد العشري مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

البرلمان الجامعي لتمكين الشباب وتطوير وبناء شخصياتهم:

وقال الدكتور محمد عطية البيومي إن الهدف من تلك الفعاليات تمكين الشباب وتطوير وبناء شخصياتهم، ودمجهم في مراكز اتخاذ القرار ورفع مهاراتهم من خلال احتكاكهم بالمجتمع للتعرف على قضاياه وطرح حلول لمشكلاته.

وقد عقدت ثالث ندوات المبادرة بعنوان " النظام العالمي "بحضور اللواء أركان حرب دكتور مهندس حافظ محمود مساعد وزير التجارة الأسبق بكلية العلوم .

وقد أقيمت الندوة بحضور: الدكتور أسامة إبراهيم العيان عميد كلية العلوم، الدكتور محسن عوض زهران وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حسن عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأسبق، الدكتور إيهاب عبد اللطيف وكيل الدراسات العليا بكلية العلوم، الدكتورة شيماء عبد الوهاب أستاذ مساعد بكلية التربية، الدكتور محمد صبري سرايا منسق الأنشطة الطلابية، الدكتورة أماني الحديدي مشرف برلمان جامعة المنصورة، أحمد العشري مدير عام رعاية الطلاب.

وتطرق اللواء أركان حرب دكتور مهندس حافظ محمود، للحديث عن: النظام العالمي الجديد، والماسونية، ومدى قوة الدولة المصرية، والعلم هو أساس الحياة، والسوشيال ميديا باعتبارها سلاح ذو حدين، وقضية الولاء والانتماء للوطن.

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