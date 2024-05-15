"النقد الدولي" يوافق على قروض لدعم اقتصاد غينيا بيساو والرأس الأخضر

وافق صندوق النقد الدولي على صرف 8.1 مليون دولار لصالح غينيا بيساو في إطار اتفاق برنامج "التسهيل الائتماني الممدد" مع الصندوق بعد إجراء المراجعتين الرابعة والخامسة للبرنامج الذي أبرم في يناير 2023.

وفقا لبيان الصندوق، كان أداء البرنامج أضعف مما كان متوقعا؛ الأمر الذي عكس وجود بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة في غينيا بيساو.

ورغم ذلك شدد الصندوق في بيانه على أن "معدل النمو وصل إلى 4.3%، فيما بلغ متوسط معدل التضخم 7.2% ووصل عجز الموازنة الإجمالي إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي؛ بينما قُدر الدين العام بـ 80.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023".

في السياق ذاته، وافق الصندوق على صرف ما يقرب من 13 مليون دولار أمريكي لدولة الرأس الأخضر في إطار برنامج "التسهيل الائتماني الممدد" و"مرفق المرونة والاستدامة".

وأشار الصندوق إلى أن الرأس الأخضر ستتلقى مخصصات بقيمة 5.94 مليون دولار في إطار برنامج "التسهيل الائتماني الممدد" و6.95 مليون دولار ضمن اتفاق "مرفق المرونة والاستدامة".

وقال جوستين تايسون، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الرأس الأخضر: "تمكنت السلطات من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي والتزمت بأهداف البرنامج".

وأضاف: "من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (للرأس الأخضر) إلى 4.7% في عام 2024. ومن المنتظر أن يصل معدل التضخم إلى 2% في عام 2024".

