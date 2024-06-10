مطالبات برلمانية باستحداث وزارة مختصة بالذكاء الاصطناعي

طالبت النائبة نادية مبروك، باستحداث وزارة مختصة بالذكاء الاصطناعي لاسيما وأن هناك بعض الدول العربية سبقت في ذلك، فضلا عن إعداد تشريع منضبط ومرن لتنظيم هذه التكنولوجيا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن دراسة عن الشباب والذكاء الاصطناعى.

كما شددت البرلمانية علي أهمية تطوير المناهج المصرية في المدارس والجامعات علي حد السواء و إنشاء أقسام متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مثمنة التوصية التي انتهت إليها الدراسة البرلمانية بشأن إرسال بعثات شبابية للجامعات المتخصصة لتأهيل الشباب المصري واستقدام الخبراء في هذا الصدد.

وطرحت "مبروك" تخوفها من الخصوصية في ظل الذكاء الاصطناعي ومسألة التلاعب بالتكنولوجيا.

من جانبه وجه النائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة، الشكر للحكومة علي المجهود المبذول الفترة الماضية للانطلاق بقوة في مجال الذكاء الاصطناعي، مطالبا بإعداد قانون خاص ينظم آليات استخدام الذكاء الاصطناعي. وأشار الجابري في هذا الإطار إلي التجربة الأوروبية حيث اعتماد البرلمان الأوروبي رسميًا قانون الذكاء الاصطناعي، والذي يعد بمثابة أول كتاب قواعد شامل في العالم للذكاء الاصطناعي، ويمكن أن يكون ركيزة في إعداد التشريع المصري.

بدورها، طالبت النائبة حنان أبو العزم، بتمويل الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي لاسيما وأن القطاع المصري قد يجد أن هناك مخاطر في تمويل هذا المجال.