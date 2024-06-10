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الإثنين 10 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة مواطن أجنبي الجنسية للمحاكمة في حيازة مواد مخدرة

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق  بالقاهرة بإحالة مواطن أمريكي الجنسية للجنايات في حيازة مواد مخدرة بحقيبته.
وكان الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة  اشتبهت في حقيبه مواطن أمريكي الجنسيه  وبوضعها علي جهاز كشف الحقائب وتفتيشها ذاتيا تبين وجود  الحشيش المخدر  داخل مخبأ  سري في الحقيبه  ملكه ووتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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