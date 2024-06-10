أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بإحالة مواطن أمريكي الجنسية للجنايات في حيازة مواد مخدرة بحقيبته.
وكان الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة اشتبهت في حقيبه مواطن أمريكي الجنسيه وبوضعها علي جهاز كشف الحقائب وتفتيشها ذاتيا تبين وجود الحشيش المخدر داخل مخبأ سري في الحقيبه ملكه ووتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
حوادث وقضايا
إحالة مواطن أجنبي الجنسية للمحاكمة في حيازة مواد مخدرة
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أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بإحالة مواطن أمريكي الجنسية للجنايات في حيازة مواد مخدرة بحقيبته.
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بإحالة مواطن أمريكي الجنسية للجنايات في حيازة مواد مخدرة بحقيبته.