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الإثنين 10 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

غدا.. الكنيسة الأسقفية تعقد مؤتمر نصف الكرة الجنوبي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تعقد الكنيسة الأسقفية غدًا الثلاثاء، مؤتمر نصف الكرة الجنوبي في مصر، بحضور 200 مشارك من رؤساء الأساقفة والقساوسة من جميع أنحاء العالم، ويهدف المؤتمر إلى مناقشة القضايا التي تواجه الكنائس الأسقفية في العالم بشكل عام، وفي كنائس نصف الكرة الجنوبي بشكل خاص.

ويُعقد المؤتمر على مدار خمس أيام، وسيتضمن جلسات نقاشية يتناول فيها عمل جميع رؤساء الأساقفة والمجموعات الأرثوذكسية الأخرى في إعادة الكنيسة إلى أساسها العقائدي الكتابي والتاريخي، وإعادة ضبط حياتها المتأصلة في الإيمان والنظام، مع اعتبار أن الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد للتعليم الصحيح.

يهدف مؤتمر نصف الكرة الجنوبي إلى تعزيز التعاون بين الكنائس الأسقفية ومعالجة القضايا المشتركة، كما سيوفر فرصة للأساقفة وممثلي الكنيسة لمشاركة الخبرات والتجارب مع بعضهم البعض.

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