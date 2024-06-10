حاكم الشارقة يصدر كتابا حول ذكرياته في مصر

صدر عن منشورات القاسمي الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كتاب بعنوان "ذكريات مصرية"، وهو الإصدار الـتسعون له ضمن سلسلة مؤلفاته في مختلف حقول المعرفة: التاريخ والتحقيق والسيرة والأدب والمسرح .

الكتاب يتضمن مجموعة من الأحداث ذات الصلة بمصر وأهلها، تضم ذكريات عزيزة، ويروي فيها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أحداثًا عاشها ومواقف عايشها بمداد من الوفاء ومن ذاكرة القلم ، وفاءً بحق مصر عليه، وإبرازًا لمكانتها لديه، وقد رواها بأسلوب سردي فذ ، تخالطه المشاعر والعواطف الصادقة.

ويقول القاسمي في مقدمة الكتاب : كنت مطالَباً من قِبل أصدقائي في مصر ، أن أكتب عن ذكرياتي في مصر ، فاخترت ما تشبعت به النفْس وقُواها الباطنة ، ألا وهو الوجدان ، لأصوغه في ذكريات مصرية .

تكشف هذه الذكريات عن العديد من المشاريع التنموية والعلمية، التي كانت تراود صاحب السموالشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ، ثم صارت حقيقة مشهودة، بإصرار كبير ، وعزيمة وجدّ ، وتحكي كيف مرت هذه المشاريع بمراحل التخطيط والتنفيذ ثم جني القطاف وحصاد الثمر .