القاهرة الإخبارية: الاحتلال يمنع شاحنات الوقود من الدخول عبر معبر كرم أبو سالم

قال رمضان المطعني، مراسل القاهرة الإخبارية بمعبر رفح المصري، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت شاحنات الوقود من الدخول عبر معبر كرم أبو سالم للدخول إلى قطاع غزة، وهو المشهد الذي يتكرر كثيرا خلال الأيام الماضية.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن اليوم وصلت عدد الشاحنات قرابة 171 شاحنة عبرت إلى معبر كرم أبو سالم، وعدد من هذه الشاحنات عادت فارغا؛ وتم إدخال الحمولة الخاصة به إلى قطاع غزة وتسلمتها الأمم المتحدة.

وتابع أنه بسؤال بعض سائقي الشاحنات أكدوا أن بعض الحجج الإسرائيلية الخاصة بارتفاعات الحمولة أو ميلها تمنع على الفور من الدخول وكذلك تمنع دخول المولدات الكهربائية والبطاريات والأجهزة الطبية وبعض الخيام التي تحتوي أعمدة حديدية، موضحا أن رئيس لجنة الطوارئ في رفح أكد أن مولدات المستشفيات كلها معطلة.