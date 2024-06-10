لدفاعها عن نفسها في واقعة تحرش.. شاب يسب فتاة داخل ميكروباص والنيابة تحقق

بدأت نيابة البساتين الجزئية، التحقيق في واقعة اتهام فتاة لأحد الأشخاص بالتعدي عليها بالسب والقذف، عندما حاولت الدفاع عن نفسها من تحرش مسن بها داخل سيارة "أجرة"ميكروباص.

وأمرت النيابة بفحص الفيديو الموجود بهاتف الفتاة محل الواقعة، واستدعاء شهود الواقعه وضبط وإحضار كل من الشاب والمسن، لمواجهتها بأقوال الفتاة والفيديو المصور.

تلقي قسم شرطة البساتين بلاغًا من فتاة يفيد بتعرضها للسب والقذف من شاب، داخل إحدى سيارات الأجرة، بعدما نشب بينها وبين مسن مشادة بسبب مضايقته لها ومحاولته التحرش بها أكثر من مره، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم في الواقعه.

كانت الفتاة قد نشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بوست تقول فيه : النهاردة الدنيا مكانتش زحمة أوي فقولت فيها إيه لما أركب مواصلات ونوفر النهاردة يا حسناء؟، وكالعادة طلع قرار خاطئ تماما، قاعدة في الكرسيين اللي جنب السواق حاطة السماعات، كل شوية أحس بإيد بتتحط ع الكرسي بتاعي من ورا ولازقة في ضهري، بصيت لقيته راجل كبير قولتله ممكن بس إيدك بعد إذنك يا حج، بصلي باستغراب ومتحركش، فقدمت أنا بنفسي قدام، كل شوية إيده بتتحرك مرة تانية إما تشد شعري أو تعمل حاجة غريبة أنا مش قادرة أحددها.

وفوجئت بشاب جوارها ينهرها لكلامها مع المسن، ثم انهال عليها بسيل من السب والشتائم، فقامت بتصويره بهاتفه، وتوجهت لتحرير محضر ضده.