محافظ الإسماعيلية يعتمد درجات تنسيق القبول للعام الدراسي 2024/ 2025 بالمدارس الثانوية

اعتمد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2024/ 2025 للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية.

تحديد مجموع 240 درجة لقبول الصف الأول الثانوي العام بالإسماعيلية

وأوضح محمد البحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، بأنه تم تحديد مجموع 240 درجة لقبول الصف الأول الثانوي العام، و210 درجة للقبول لفصول الخدمات المسائية للثانوي العام.

وأضاف أن درجات تنسيق الثانوي العام، تم تحديدها، وفقًا لمجموع درجات الناجحين وطبقًا لدراسة الإحصاء التكراري، حيث تم قبول 50٪ من الناجحين والبالغ عددهم 11775 طالبًا ( منتظم وخدمات مسائية) من إجمالي 23550 ناجحًا في امتحانات الدور الأول.

تحديد مجموع 230 للمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية

وعلى جانب أخر، تم تحديد مجموع 230 للمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات و230 درجة للمعدات الثقيلة قسم لوجستيات و220 تخصص معدات ثقيلة و215 للأقسام الميكانيكية.

كما حُدِدت 215 درجة لمدرسة المهندس إبراهيم عثمان الصناعية بنين و224 لمدرسة البنات الكهربية جميع التخصصات ماعدا التجميل 205 درجة، والزخرفية الصناعية بنات 210 درجة ومدرسة المعمارية الصناعية العسكرية بنين 208 درجة و205 درجة لمدرسة السلام الزخرفية الصناعية العسكرية بنين.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية إلى أنه سيتم قبول الطلاب بالمدارس الفنية بالإدارات التعليمية كل حسب إدارته ولا يجوز للطالب التقدم بإدارة تعليمية غير الحاصل منها على الشهادة الإعدادية، ماعدا بالمدارس التالية ومنها المدارس الغير ممثلة في الإدارات مثل (تكنولوجيا المعلومات - الإسماعيلية المعمارية الصناعية - الفندقية التجارية-المعدات الثقيلة- الفنية لاستصلاح الأراضي الزراعية) يمكن للطلاب الذين أتموا الشهادة الإعدادية التقدم لها من أي إدارة تعليمية.

وأكد أن من يتخلف عن التقديم خلال تلك المرحلة يمكنه التقديم خلال المرحلة الثانية عقب انتهاء امتحانات الدور الثاني وإعلان الدرجات.