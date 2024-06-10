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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أمن المنيا: لا شبهة جنائية في انفجار أنبوبة بقرية الجندية

لواء محمد ضبش مدير
لواء محمد ضبش مدير امن المنيا
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كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة بني مزار بالمنيا انه لا توجد شبهة جنائية في حادث انفجار أنبوبة بقرية الجندية بمركز بني مزار شمال المنيا وأن عامل أنابيب هو المتسبب في الحادث 

كان اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بورد  بلاغ لمأمور مركز شرطة بني مزار بني يفيد بانفجار أنبوبة بقرية الجندية في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين أسفرت عن إصابة 14 شخص وبيانهم كالتالي  (عمرو عبد العليم محمود 14 سنة -مريم عبد العظيم محمود 8 سنوات -ريماس عبد الله ربيع سنة -عمرو محمود الحصري 30 سنة -يوسف عمرو محمد 10 سنوات -شهد عبد العزيز سنة -وفاء محمود احمد 25 سنة -وداد إبراهيم علي 40 سنة -فاطمة محمد احمد 50 سنة -ايمان محمد احمد 30 سنة -محمود احمد محمد 56 سنة -جنا عبد الله حسين عامين -سحر عبد العظيم محمد 53 سنة )جميعهم مقيمين قرية الجندية .

علي الفور شكل العميد حمدي رفعت رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بقيادة الرائد احمد سامي رئيس مباحث مركز بني مزار وبالانتقال إلي موقع الحادث تبين انه أثناء قيام عامل أنابيب بتوزيع اسطوانات الغاز علي المنازل ونتيجة ارتفاع درجات الحرارة وضغط الهواء انفجرت احدي الاسطوانات مما أدي إلي إصابة المتواجدين في محيط منطقة التوزيع وأنه لاتوجد شبهة جنائية في الحادث 

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني مزار وتراوحت إصابتهم ما بين حروق بالوجه وبالساقين وبأنحاء متفرقة من الجسم  وتم تلقيهم العلاج اللازم وتماثلوا جميعهم للشفاء وغادروا المستشفي إلي منازلهم  تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق .

 

اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا انفجار انبوبة بني مزار قرية الجندية مستشفى بنى مزار مركز بنى مزار شمال المنيا