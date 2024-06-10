بالفيديو.. التموين تكشف تفاصيل طرح السلع بأسعار مخفضة استعدادًا لعيد الأضحى

قال الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه تم التعاقد على ما يقرب من 30 ألف رأس من الماشية بالإضافة إلى اللحوم المبردة ليتم طرحها بتخفيضات تصل إلى 25%.

وأوضح "كمال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن الوزارة لديها 26 شادر في حوالي 17 محافظة، تابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى 1350 مجمع استهلاكي، حيث يتم زيادة معدلات الضخ اليومية لما يقرب من 50% عن المعدل الطبيعي.

وأكمل، أنه تم طرح اللحم السوداني الطازج بسعر 285 جنيه للكيلو واللحم البلدي الطازج بسعر 335 جنيه للكيلو، واللحم الضاني المجمد بسعر 335 جنيه للكيلو، واللحم الضاني البلدي الطازج بسعر 360 جنيه للكيلو، موضحًا أنه تم طرح حوالي ألف طن من اللحوم الهندية بسعر 220 جنيه كما تم طرح أكثر من 3000 طن من الدواجن بسعر 135 جنيه للكيلو.

وأشار، إلى أن منافذ الوزارة توفر أيضًا السلع الأساسية بالإضافة للحوم، حيث سيتم طرح حوالي 180 ألف طن سكر زيادة عن المعدل الطبيعي بالإضافى إلى حوالي 60 ألف طن من الزيوت و20 ألف طن من المكرونة و15 ألف طن من الأرز سيتم ضخها، مؤكدًا أن كل هذه السلع ستُطرح بتخفيض 25%.

وأردف، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المجمعات الاستهلاكية ستعمل يوم وقفة عرفات وأول وثاني وثالث أيام العيد، على أن يكون هناك مخزنين للجملة في كل محافظة.