الثانوية العامة 2024 .. محافظ الأقصر يتابع أعمال الامتحانات بالمدارس "صور"

اطمأن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على استقرار أعمال امتحانات الثانوية العامة، في أول أيام انطلاقها اليوم الاثنين، حيث أدى 6912 طالبا وطالبة الامتحان في مادتي الدين والتربية الوطنية داخل 22 لجنة أساسية.

محافظ الأقصر يتفقد مدرستين

وأجرى محافظ الأقصر، جولة داخل مدرستين بنطاق إدارة الأقصر التعليمية، برفقة الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، واللواء دكتور على الشرابي رئيس مدينة الأقصر، تفقد خلالها لجنة مدرسة خالد بن الوليد الثانوية العسكرية بنين، وتضم 15 لجنة فرعية، ولجنة مدرسة الأقصر الثانوية بنات وتضم 22 لجنة فرعية، لمتابعة تواجد طلاب الثانوية العامة داخل لجان الامتحانات فى أول أيام انطلاق ماراثون الثانوية العامة.

واطمأن المحافظ، على توفير كل الإمكانيات والإجراءات التأمينية، ووسائل الراحة أمام الطلاب والمراقبين من المبردات ووسائل التهوية من المراوح والمكيفات، وغير ذلك من الإمكانيات اللوجستية، بالإضافة إلى الاطمئنان على آلية تسلم أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على الطلاب.

وقال محافظ الأقصر، وفرنا كل سبل الراحة على الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة، وحرصنا على تزويد المدارس التي بها اللجان بطبيب وممرضة، وكذلك توفير التهوية الجيدة والمياه المثلجة تيسيرا على أبنائنا الطلاب، مضيفاً أنه بالرغم من أن مادتي التربية الوطنية والدين لا تضافان للمجموع، ولكني حرصت على الوجود بين أبنائي الطلاب من أول يوم للاطمئنان على انتظام اللجان وترتيبات مديرية التربية والتعليم، وكذلك التواجد الأمني وانتظام حركة المرور.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه تم رفع جاهزية اللجان للطلبة والاستراحات للمراقبين لانطلاق ماراثون الثانوية العامة، وذلك بدءاً من اليوم الإثنين 12 يونيو الجارى والتى تستمر حتى يوم الخميس 13 يوليو المقبل، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المقرر أن يؤدوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام يبلغ 6912 طالبا وطالبة، بينهم 5154 طالبا وطالبة بشعبة علمي علوم ، و389 شعبة علمي رياضة، و1369 طالبا وطالبة بشعبة الأدبي.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اطلقت اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب أنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية.

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى البوابة نيوز، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

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