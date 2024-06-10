آية قرآنية.. أحمد خالد صالح وهنادي مهنا يردان على ليلى عبداللطيف

رد كل من الفنان أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنا، على خبيرة الابراج ليلى عبداللطيف للرد على تلك التوقعات، التي أدلت بها في الأيام الأخيرة، بعد توقعات انفصالهم نهائيًا، ونشر كل منهما آية قرآنية عبر حساباتهم الرسمية على الإنستجرام.

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا عبر الإنستجرام

ونشر أحمد خالد صالح وهنادي مهنا صورة لآية قرآنية من سورة "الأعراف"، ليكون ردًا موحدًا منهما على توقعات انفصالهما، "قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون".

ليلى عبداللطيف تتنبأ بانفصال أحمد خالد صالح و هنادي مهنا

ظهرت خبيرة الابراج ليلى عبداللطيف فى برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، وكشفت عن بعض التنبؤات التي كان من أبرزها انفصال أحمد خالد صالح و هنادي مهنا نهائيًا.

وقالت ليلى عبداللطيف: "أرى انفصال الفنانة هنادي مهنا عن زوجها أحمد صالح انفصالًا نهائيًا، الانفصال سيحدث وسيكون نهائيًا".

وتابعت "أنا عندي ثقة بنفسي وبربنا، وعندي سر بيني وبين رب العالمين.. الناس بتجيب اسمي في كل شيء علشان تحقق مشاهدات".

أحمد خالد صالح في السباق الرمضاني 2024

شارك الفنان أحمد خالد صالح في السباق الرمضاني 2024، بمسلسل "بدون سابق إنذار"، وتم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، شاركه البطولة كل من؛ آسر ياسين، عائشة بن أحمد، إسلام حافظ، نهال عنبر، وآخرين، من إخراج هاني خليفة، وتأليف ألمي كفارنة.

هنادي مهنا في السباق الرمضاني 2024

قدمت الفنانة هنادي مهنا في السباق الرمضاني 2024، مسلسل "عتبات البهجة"، مع نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني أبرزهم؛ يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، وإخراج مجدي أبو عميرة.

وظهرت هنادي مهنا أيضًا ضيفة شرف في مسلسل "جودر"، من بطولة ياسر جلال وياسمين رئيس ونور وجيهان الشماشرجي، محمود البزاوي، مجدي فكري، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.