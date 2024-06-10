وزير الخارجية الصيني يشيد بجهود روسيا تجاه التعاون ضمن مجموعة البريكس الموسعة

أشاد وزير الخارجية الصيني وانج يي بجهود روسيا تجاه التعاون في إطار مجموعة البريكس الموسعة، وذلك خلال اجتماعها مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماع وزراء خارجية البريكس.

وأعرب وانج يي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الاثنين عن ثقته في أن الحدث المنعقد في مدينة نيجني نوفجورود الروسية "سيضع أساسًا متينًا لقمة البريكس الأولى عند توسعها" حيث قال إن المجموعة تسعى إلى تعزيز "تعاون الحلفاء".

وأكد كبير الدبلوماسيين الصينيين للافروف أن "روسيا، بصفتها رئيسة مجموعة البريكس، أنجزت عملا هائلا في إقامة التعاون منذ أن ضمت البريكس أعضاء جدد. ونحن بدورنا سنقوم بكل العمل اللازم أيضا".

كما أعرب عن ثقته في أن الحدث المنعقد في نيجني نوفجورود "سيضع أساسا متينا لقمة البريكس الأولى عند توسعها" حيث قال إن المجموعة تسعى إلى تعزيز "تعاون الحلفاء". وشدد على أن "توسع (بريكس) سيلعب دورا متزايد الأهمية في الحوكمة العالمية".