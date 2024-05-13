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الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الداخلية : تحرير 153 محضرا للمحلات المخالفة لقرار الغلق وترشيد الكهرباء

تحرير 153 مخالفة
تحرير 153 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
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 أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير  153 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
يأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء..فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.. 

الداخلية للمحلات الوزراء