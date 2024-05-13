أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير 153 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
يأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء..فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء..
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الداخلية : تحرير 153 محضرا للمحلات المخالفة لقرار الغلق وترشيد الكهرباء
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أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير 153 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير 153 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.