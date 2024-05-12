النقابة الفرعية للمعلمين بغرب الجيزة تكرم «المعلم المثالي»

نظمت النقابة الفرعية للمعلمين بغرب الجيزة حفل تكريم المعلم المثالي بالواحات البحرية، برعاية خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.

وخلال كلمته أكد محمد عبد الله وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، أن معلمي مصر أصحاب عطاء متصل طوال سنوات خدمتهم ، مشيراً إلى أنهم يؤدون أنبل رسالة وهى رسالة التربية والتعليم وبناء الأجيال، وبالتالي فهم يستحقون التكريم من كل الجهات التي تهتم بالمنظومة التعليمية.



وأوضح وكيل النقابة العامة أنه تم الاستجابة لمطالب المعلمين بخصوص الميزة التأمينية لصندوق الزمالة، مشيرا إلى دور نقابة المهن التعليمية واللجان الفرعية، والتي ستبقى مظلة تحمى وتصون حقوق المعلمين وصاحبة الريادة فى تكريم أعضائها الحاملين لمشاعل المعرفة والمبادئ السامية على مر العقود.



كما أوضح أن النقابة تقدم الدعم الكامل لاستكمال نادي المعلمين بالواحات البحرية، ويعتبر أول نادى للنقابات المهنية بالواحات.

من جانبه قال عصام صلاح رئيس النقابة الفرعية بغرب الجيزة ، إن التكريم جاء لتقدير الجهود المعلمين والمعلمات ممن افنوا زهرة شبابهم وسنوات عملهم في تربية النشء وتأهيلهم ليكونوا سفراء وقيادات تخدم الوطن وتدعم مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد.

وفي نهاية الحفل تم تقديم الدروع إلى 19 معلم ومعلمة مثاليين تقديراً لجهودهم المبذولة في العلمية التعليمية.

جاء ذلك بحضور سيد أدم أمين صندوق الزمالة، وأيمن فتحي مدير مكتب النقيب العام، وعصام صلاح نقيب نقابة غرب الجيزة، وأعضاء النقابة الفرعية بغرب الجيزة وعدد من قيادات إدارة الواحات التعليمية ورئيس اللجنة النقابية بالواحات وأعضاء اللجنة وهيئة المكتب.