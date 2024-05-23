اتحاد الكرة يجهز خطاب بتأجيل إرسال الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية

بدء مجلس إدارة اتحاد الكرة في تجهيز خطابا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يطلب فيه تأجيل إرسال الفرق المصرية المشاركة في بطولتي أفريقيا، بعدما حدد الكاف 15 يونيو كموعد مبدئي لإرسال أسماء المرشحين.

وأصبح هذا الموعد أزمة كبرى لرابطة الأندية المصرية، بعد أن أعلن أحمد دياب، رئيس الرابطة، انتهاء الموسم الكروي الجاري في أغسطس المقبل، وذلك يجعل من الصعب تحديد هوية الأندية الـ4 المشاركة فى البطولات الافريقية، قبل الموعد المحدد من قبل كاف.

ومن المنتظر أن يخاطب رابطة الأندية المصرية، «كاف» لتأجيل إرسال أسماء الأندية الـ4 المشاركة، وفي حال عدم الموافقة، قررت الرابط اعتماد نتائج الدور الأول من الدوري المحلي.