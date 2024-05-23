يقام الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ونظيره الترجي التونسي في الثالثة ظهر غدا الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة لمناقشة كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة.
ويعقد الاجتماع الفني بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم، للتأكيد على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين وانطلاق عمليات الإحماء، بخلاف الزي الخاص بكل فريق.
ويخوض الأهلي مرانه مساء اليوم، استعدادًا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الثامنة من مساء بعد غد السبت على استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وتعادل الأهلي مع الترجي سلبيًّا في لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي على استاد حمادي العقربي في رادس.
البوابة سبورت
الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.. غدا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يقام الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ونظيره الترجي التونسي في الثالثة ظهر غدا الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة لمناقشة كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة.
يقام الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ونظيره الترجي التونسي في الثالثة ظهر غدا الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة لمناقشة كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة.