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الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.. غدا

خالد بيبو مدير الكرة
خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي
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يقام الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ونظيره الترجي التونسي في الثالثة ظهر غدا الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة لمناقشة كافة ‏الترتيبات الخاصة بالمباراة.‏
ويعقد الاجتماع الفني بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم، للتأكيد على كافة الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين وانطلاق عمليات الإحماء، بخلاف الزي الخاص بكل فريق‎.‎
ويخوض الأهلي مرانه مساء اليوم، استعدادًا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الثامنة من مساء بعد غد السبت على استاد القاهرة ‏الدولي، في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا‎.‎
وتعادل الأهلي مع الترجي سلبيًّا في لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي على استاد حمادي العقربي في رادس‎.‎‏

خالد بيبو مدير الكرة الأهلي والترجي التونسي نهائي دوري أبطال أفريقيا