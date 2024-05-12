السيطرة على حريق سيارة ملاكي أمام محطة وقود بأسوان

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق اندلع فى سيارة ملاكى بمنطقة الإشارة بمدينة أسوان وتحديداً أمام محطة وقود، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة، ولم يسفر الحريق عن وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تلقى غرفة عمليات أسوان إخطار يفيد بنشوب حريق فى سيارة ملاكى أمام محطة وقود الإشارة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة لها خاصة بمحطة الوقود بمحيط الحريق، وتم السيطرة على الحريق ولم يسفر الحريق عن وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وانتقلت الجهات المعنية إلى محطة الوقود مكان الحريق وذلك لمعرفة السبب الحقيقى فى نشوب الحريق فى السيارة وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

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