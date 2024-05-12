سلطان طائفة البهرة: أقدر مساعي أجهزة الدولة المصرية لإنارة بيوت الله

قال مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة، موجها حديثه للرئيس عبدالفتاح السيسي، «اسأل الله ويبارك لكم في هذه الفترة الرئاسية الجديدة ويجعل صالح عملكم محسوبًا من الحسنات الجارية التي تبقي فضائلها تستمر خيراتها».

وأضاف سلطان طائفة البهرة، خلال كلمته بافتتاح مسجد السيدة زينب بعد التطوير والترميم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: «أتضرع إليه أن ينعم على مصر وأهل مصر بنعمة الأمن والاستقرار والازدهار والسلام، وأن يحفظ الأمة الإسلامية من كل سوء وبلاء».

وتابع: «أكرر شكري لكم يا سيادة الرئيس على أن منحتموني الفرصة السعيدة لأن أشارك أهل مصر في مسيرة هذا الافتتاح السعيد، وأقدر مساعي أجهزة الدولة التي لم تزل تبذل جهودًا حثيثة تحت توجيهاتكم لإنارة بيوت الله، واسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعًا»، وذلك حسبما نقلت «إكسترا نيوز».