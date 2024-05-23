تحذير أمريكي لإسرائيل بسبب البنوك الفلسطينية

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنها تشعر بالقلق إزاء تهديد إسرائيل بقطع اتصال البنوك الفلسطينية مع البنوك الإسرائيلية، وهي خطوة من شأنها أن تغلق شريان حياة حاسم للاقتصاد الفلسطيني.

وقالت يلين في تصريحات قبل اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في إيطاليا إن الولايات المتحدة وشركائها "بحاجة إلى بذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، والحد من العنف في الضفة الغربية، وتحقيق الاستقرار في اقتصاد الضفة الغربية"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وأشار وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بيلازيل سموتريش إلى أن إسرائيل قد لا تجدد الإعفاء الذي ينتهي في الأول من يوليو والذي يسمح للبنوك الإسرائيلية بمعالجة مدفوعات الشيكل مقابل الخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية.

وتقول يلين إن إبقاء العلاقات المصرفية الإسرائيلية الفلسطينية مفتوحة أمر مهم للسماح للاقتصادات المتضررة في الضفة الغربية وقطاع غزة بالعمل والمساعدة في ضمان الأمن.

وتابعت "هذه القنوات المصرفية ضرورية لمعالجة المعاملات التي تمكن ما يقرب من 8 مليارات دولار سنويا من الواردات من إسرائيل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، فضلا عن تسهيل ما يقرب من 2 مليار دولار سنويا من الصادرات التي تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين".

وتضيف أن احتجاز إسرائيل للإيرادات التي يتم جمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية يهدد أيضًا الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية.

وقالت يلين: "لقد تواصلت أنا وفريقي بشكل مباشر مع الحكومة الإسرائيلية للحث على اتخاذ إجراء من شأنه أن يعزز الاقتصاد الفلسطيني، وأعتقد، أمن إسرائيل نفسها".