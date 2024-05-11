استمرار فاعليات مهرجان المسرح بجامعة قناة السويس لليوم الثالث

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة بذلت جهودًا كبيرة، لدعم الأنشطة الإبداعية للطلاب وفتح مسارات جديدة من الأنشطة، لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من الطلاب وتنمية شخصياتهم، وذلك من خلال الأنشطة التي تسعى إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة عامة، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، بالإضافة إلى دعم النشاط المسرحي.

جاء ذلك تعليقاً من الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على استمرار كليات الجامعة في تقديم عروضهم المسرحية لليوم الثالث على التوالي ضمن فعاليات مهرجان المسرح الذي يُشارك به 14 كلية، ويستمر خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو.. بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.. وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

وعلى مسرح قاعة المؤتمرات الكبرى تم اليوم السبت الموافق 11 مايو تقديم العرض الخاص بكلية الطب البيطري "بالينا" بإشراف الدكتورة داليا منصور عميد الكلية.

وعرض "عائلة شنبو" لكلية السياحة والفنادق بإشراف الدكتور نفيين جلال عميد الكلية.

قام بالتنظيم للمهرجان الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف عبدالله عامر مدير عام الإدارة عائشة زين مدير إدارة النشاط الفني.

وبلجنة تحكيم تضم الممثل القدير محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث، والناقد الصحفي باسم صادق مدير تحرير ورئيس قسم المسرح بجريدة الأهرام، المهندسة سارة شكري مصممة الديكور ومدير دار عرض المسرح القومي.