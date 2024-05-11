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السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

الإثنين.. رحلة إلى الفضاء تنطلق من مكتبة مصر الجديدة

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تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة فى الخامسة من مساء الاثنين المقبل  رحلة الى الفضاء الكونى من خلال عرض ومناقشة فيلم الخيال العلمى  الفضاء    " Gravity " .

 الفيلم خيال علمي إنتاج 2013 ومن اخراج ألفونسو كوارون وبطولة ساندرا بولوك وجورج كلوني ، فاز الفيلم بسبع جوائز في حفل توزيع جوائز الأوسكار السادس والثمانين، وهو صاحب الحصة الأكبر من جوائز الأوسكار .

 

قال الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة ان العرض السينمائى يأتى في اطار استراتيجية الجمعية لاطلاع النشء والشباب على فكر وثقافة الحضارات من حولنا ، باعتبار ان القوى الناعمة هى جسر نتجول من خلاله ونتعرف على امم لها اسلوبها وفلسفتها نستقى منها ما يناسبنا بدون اسفاف او تقليد متجاوز .

اشار حلمى ، الى ان أحداث الفيلم  تدور حول المهندسة راين ستون التي ترسل في أول مهمة مكوك فضاء لها برفقة رائد فضاء مخضرم مات كاوسكي، الذي يقود مهمته الأخيرة. خلال المشي في الفضاء، يرتطم حطام قمر صناعي بالمكوك ويدمره تقريباً، تاركاً الاثنين في الفضاء مع كمية محدودة من الهواء. يتوجب عليهما العمل للنجاة، دون وسائل اتصال بالأرض ، فهل ينجحون؟!  ، يدير المناقشة فريق الجمعية المصرية لعلوم الفلك

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