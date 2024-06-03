اتصالات النواب تبحث خطة الوزارة بشأن المنح والمبادرات التدريبية.. غدًا

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعين، غدًا الثلاثاء، لبحث خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن المنح والمبادرات التدريبية.

وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان دون تحديد موعد الجلسة القادمة؛ وذلك بعد الموافقة على الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية 2024/2025.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة اليوم، الاثنين، على مشروع الموازنة التفصيلية العامة لمجلس النواب للعام المالى 24/25.

وبلغ المخصص في مشروع الموازنة لبند الأجور وتعويضات العاملين نحو مليار و284 مليون جنيه، وبلغ المخصص لبند شراء السلع والخدمات في الموازنة التفصيلية للعام المالى 24/25 نحو 816 مليونا، وبلغ المخصص للباب السادس الخاص بالاستثمارات نحو 75 مليون جنيه.

وكان المجلس قد وافق نهائيا علي على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس: سيحال التقرير العام إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه، وكذلك والملاحق الثلاثه له بالتوصيات وعلى اللجان المختصة متابعة ما جرى الانتهاء منه.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التزام الحكومة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية.

وقال: إن نسبة الضرائب فى إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح من 68% إلى 78% على مدار 45 عاما.