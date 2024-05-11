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السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تجديد حبس المتهم بقتل جارته في السلام

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عامل متهم بقتل جارته، وتقطيع جسدها إلى قطع صغيرة، ووضعها في الثلاجة، 15 يوما  علي ذمة التحقيق

وتلقي قسم شرطة السلام، بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بتغيب شقيقته عن المنزل، وذلك لعدة أيام، وبعمل التحريات والبحث عن السيدة المتغيبة كشفت التحريات أنه تم التخلص منها، وقتلها بواسطة جارها، بسبب خلافات الجيرة التي تقع بينهما من فترة لأخرى.


والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي  المتهم واعترف أنه استدرج المجني عليها إلى شقته، وقام بقتلها وتقطيع جسدها إلى قطع صغيرة، وقام بوضع نصف الجسد المقطع داخل أكياس بالثلاجة الموجودة بالمنزل.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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