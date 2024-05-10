شاهد| حسام موافي يوضح خطورة سقوط صمام القلب

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، أن دقات القلب الطبيعية في الدقيقة الواحدة من 60 لـ90 مرة، مشيرا إلى أن المجهود الزائد يؤدي لارتفاع وزيادة دقات القلب.

وأوضح موافي خلال مشاركته في برنامج "ربي زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن سقوط صمام القلب يؤدي إلى انسحاب المرشحين للالتحاق بالكليات العسكرية من اختبارات القبول.

وأشار إلى أن خريجي الكليات العسكرية يواجهون ظروفًا صعبة جدًا ويجب أن يكونوا في حالة صحية ممتازة بنسبة 100%.

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة: لا يمكن سوى أن هناك ثقبين في قلب الجنين يسمحان بتدفق الدم من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر، معلقا: الموت المفاجئ له أسباب عديدة أولها اختلال كهرباء القلب.

وختم موافي بالقول: عند وجود ثقب في القلب، يحدث تدفق دم كبير يضعف عملية الضخ في الرئة، مما يؤدي إلى انسداد الشرايين وحدوث مضاعفات تؤثر على صحة المريض.



