واتساب تطرح تصميما حديثا للتطبيقات على أندرويد وiOS

حصل تطبيق واتساب على ايقونات حديثة والمزيد من تغييرات التصميم وشكل داكن أكثر ، حيث أدخل تطبيق واتساب عدد من التحديثات في التصميم على واجهة الهاتف المحمول الخاصة به لكل من iOS وأندرويد.

وبحسب موقع gadgets360 الهندى، فإن بعض التحديثات الجديدة ذات تكنولوجيا عالية ، والبعض منها أكثر وضوحا ، كذلك فهناك بعض الإضافات إلى التخطيط مثل مرشحات الدردشة، والتي تعمل علي مساعدة تحسين التنقل.

وأفادت الشركة إن هذه التغييرات ترفع من معزز وظائف التطبيق مع الحفاظ على عناصره البسيطة والتي يمكن الوصول إليها بسهولة ، ومع التغييرات الحديثة ، تظهر تخطيطات iOS وأندرويد للتطبيق أكثر تشابها من ذي قبل.

وادعت الشركة في منشور بالمدونة أنه بعد المداولة في أكثر من 35 لوحة ألوان، تم التنسيق واختيار واجهة واتساب الخضراء الحديثة ، وحصل تطبيق واتساب لنظام أندرويد على وضع مظلم أكثر قتامة، مع تباين أعلى ونغمات أعمق للمساعدة في تقليل إجهاد العين في ظروف الإضاءة المنخفضة وزيادة الوضوح.

كما تم تحديث أيقونات واتساب بشكل دائري ومحدد، ولمطابقة ذلك، توجد رسوم متحركة جديدة ورسوم توضيحية تم اعادة تصميمها، وتم تحديث خلفية رسومات الشعار المبتكرة الافتراضية بمهارة.

وكجزء من عملية إصلاح التصميم، يحصل مستخدمو أندرويد على شريط التنقل السفلي في واتساب، وقد تم طرح هذه الميزة في شهر الماضي من هذا العام،

ويحصل مستخدمو iOS على تخطيط مرفق جديد مع درج قابل للتوسيع بدلاً من قائمة ملء الشاشة.

وتشمل عوامل تصفية الدردشة التي تم تقديمها مؤخرا مع علامات تبويب منفصلة للرسائل والمجموعات غير المقروءة في إعادة التصميم.

وأشار تقرير سابقا إلى أن واتساب كان يختبر ميزة حديثة للتحكم في التكبير والتصغير والتي ستسمح للمستخدمين بالتبديل بين خيارات التكبير المختلفة عند النقر على الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو مباشرة في التطبيق.