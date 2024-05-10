2 مليار دولار حجم التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب.. أبريل الماضي

أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي خروج تدفقات نقدية من صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب خلال شهر ابريل بمقدار 33.2 طن ذهب، لتنخفض حيازة الصناديق العالمية إلى 3079 طن وهو أدنى مستوى منذ شهر فبراير 2020.

وقال تقرير جولد بيليون، الصادر اليوم ، أن التدفقات النقدية الخارجة من الصناديق وصلت إلى 2 مليار دولار في ابريل ليعد الشهر الـ 11 على التوالي الذي يشهد خروج للتدفقات النقدية من الصناديق.

وكان الصناديق في المنطقة الأوروبي تقود عمليات خروج التدفقات بمقدار 52.1 طن ذهب بينما ساهمت الصناديق في أمريكا الشمالية في دخول تدفقات بمقدار 1.1 طن، وشهد الصناديق في المنطقة الأسيوية دخول تدفقات بمقدار 18.9 طن.

وأظهرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA) وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية، في تقرير لها أنه مع نهاية ابريل 2024 انخفضت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8552 طن منخفضة بنسبة 0.1% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 634.3 مليار دولار، ليمثل هذا أدنى مستوى لتخزين الذهب منذ مايو 2020.

وتدل بيانات التراجع في مخزونات الذهب إلى تأثرها بخروج الاستثمارات من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، وهو ما يمثل نقطة ضعف بالنسبة للمعدن النفيس، ولكنه كما أشرنا يحاول تعويضها من الطلب الفعلي من قبل البنوك المركزية ومبيعات التجزئة.