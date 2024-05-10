رئيس مدينة الأقصر يتابع تركيب بانرات استرشادية حول طلبات التصالح.. صور

تفقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أعمال استقبال طلبات التصالح الجديدة على مخالفات البناء، ومتابعة تركيب بانرات إسترشادية لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، على الجاهزية الكاملة للمركز التكنولوجي بمدينة الأقصر، لاستقبال طلبات التصالح مع بدء تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 7 مايو 2024.

وأشار الشرابي، إلى أن الجولة تأتي في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة، أمام المواطنين لإستقبال طلبات التصالح الجديدة على مخالفات البناء.

ومن جانبه، وجه المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكداً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

طلبات التصالح (1)

طلبات التصالح (2)

طلبات التصالح (3)

طلبات التصالح (4)

طلبات التصالح (5)