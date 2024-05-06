"العربية للمسرح" توقع مذكرة تفاهم مع مكتب التربية العربي لدول الخليج

وقع المدير العام لمكتب التربية العربي الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، والكاتب إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، مذكرة تفاهم، والتي نصت على التالي:

تعزيز التعاون بين الطرفين لتطوير المسرح المدرسي وتأكيد أهميته في خدمة العملية التعليمية والتربوية في الدول الأعضاء بالمكتب.

تنمية برامج وأنشطة المسرح المدرسي في الدول الأعضاء بالمكتب.

تفعيل أنشطة المسرح المدرسي في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، من خلال طرح المقترحات البرامجية التالية :

إعداد البرامج الفعالة لتنظيم مهرجان المسرح المدرسي لدول الخليج والحلقات البحثية والمشاغل التأهيلية.

ترسيخ القيم السمحة التي تسهم في بناء أجيال قادرة على التعبير عن ذاتها، معتزة بانتماءاتها الوطنية من خلال تعزيز روح المواطنة والهوية لدى الطلبة في مختلف المراحل من خلال نشر الثقافة المسرحية في المجتمع المدرسي.

وضع آليات مشتركة لإعداد وتنظيم وعقد ورش عمل لمسؤولي المسرح المدرسي في الدول الأعضاء بالمكتب بغرض رفع كفاياتهم.

يعمل الطرفان على الاحتفاء باليوم العربي للمسرح الذي يصادف العاشر من يناير من كل عام، واليوم العربي للمسرح المدرسي الموافق للخامس من مايو من كل عام.

وذلك انطلاقًا من مهام مكتب التربية العربي لدول الخليج بصفته منظمة خليجية تربوية يناط بها التنسيق والتعاون بين وزارات الدول الأعضاء، وإثراء البيئة التربوية بالأنشطة التربوية والبرامج الثقافية الهادفة التي تعزز قيم المواطنة والتي من بينها المسرح المدرسي.

ولما للهيئة العربية للمسرح من برامج وجهود تؤكد دور المسرح في التربية والتعليم والتوجيه، وانطلاقًا من استراتيجية تنمية المسرح المدرسي في الوطن العربي التي أنجزتها الهيئة العربية للمسرح.

وكذلك انطلاقاً من توصية المؤتمر الثالث عشر لوزراء التربية العرب في الرباط مايو 2023 باعتماد توظيف المسرح المدرسي في تطوير العملية التعليمية وتحولاتها بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح.