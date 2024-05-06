تحالف الأحزاب المصرية: اقتحام رفح الفلسطينية جريمة دولية يدفع ثمنها العالم أجمع

طالب تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، بوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى المتواصلة ضد الشعب الفلسطينى فى غزة والضفة الغربية، مشددا على ضرورة إجراء تحقيق دولى عبر مؤسسات الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، وتقديم قادة الاحتلال للمحاكمات الدولية.

وحذر تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، كيان الاحتلال الإسرائيلى من استمراره فى خططه المكشوفة فى اقتحام مدينة رفح الفلسطينية، خاصة أن المدينة يعيش فيها الآن أكثر من مليون ونصف المليون نازح، فى مساحة لا تتعدى الكيلومترات، مما يعد اقتحام المدينة بمثابة جريمة دولية أخرى تضاف لسلسلة جرائم الاحتلال الإسرائيلى ومن يدعمه من الدول الغربية.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلى لا يستوعب أي قيم أو أي قوانين دولية، ويسير وراء حكومة متطرفة مدعومة من نظام عالمى لا يؤمن بحقوق الإنسان على الإطلاق، ولذلك فإن اقتحام مدينة رفح الفلسطينية سيكون موردا ضخما للتطرف حول العالم، ويزيد الأمور تعقيدا، وهو الأمر الذى حذرت منه مصر وكافة دول العالم المعنية المهتمة بحقوق الإنسان.

وشدد تحالف الاحزاب المصرية على أن الإسرائيليون مطالبون بمراجعة كافة تصوراتهم وتعاملاتهم فى ذلك الاتجاه، لأن عاقبة الأمور قد لا يمكن السيطرة عليها إطلاقا، وهو ما سيدفع ثمنه الجميع، وهو ما يؤكد أن اقتحام مدينة رفح الفلسطينية بمثابة جريمة دولية سيدفع ثمنها العالم.