"الحركة الوطنية" يدين تهديدات إسرائيل لإبادة الفلسطينيين في رفح

أكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن التهديد الإسرائيلي باجتياح رفح الفلسطينية جريمة أخرى تضاف إلى سلسلة جرائم الإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، مشدداً علي ان تطورات الأحداث علي الحدود المصرية وتصاعد وتيرة التهديد الإسرائيلي بإخلاء المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية بهدف الاجتياح البري يعد إنذار خطر جديد في حرب الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال ضد شعب اعزل من السلاح.

وشدد رئيس الحركة الوطنية المصرية علي ضرورة دعم وتأييد الجهود المصرية وموقف القيادة السياسية في هذا الظرف العصيب خاصة وأن المواقف الرسمية المصرية تنطلق من ثوابت وطنية تحفظ الحق المصري في الدفاع عن وحدة وسيادة أراضيه ، كما وجه اللواء رؤوف ادانة شديدة اللهجة للممارسات العنصرية الإسرائيلية التي تحدث فوق الارض المحتلة محملاً إياها المسئولية الجنائية لأي خسائر في الأرواح.

وأضاف رؤوف السيد علي ان مصر حكومة وشعب تتضامن مع شعب فلسطين وترفض كافة أساليب الهمجية الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال والتي تستهدف تصفية قضية العرب وانهاء حلم شعب فلسطين في اقامة دولة عربية مستقلة عن طريق إبادة شعب وإجباره علي النزوح من أراضيه تحت وطأة القصف ونيران الحرب.

ووجه اللواء رؤوف نداء عاجل الي المجتمع الدولي إذا كان مازال لدية نذر من الأخلاق والضمير الإنساني بان يتحرك لوقف آلة القمع التي تبطش ليل نهار وتقتل الأبرياء من النساء والأطفال وكبار السن مطالباً بسرعة التحرك لفك هذا الحصار ووقف إطلاق النار ووضع حد يمنع عملية اجتياح برية لرفح الفلسطينية والتي يدفع ثمنها شعب اعزل أوشك علي الهلاك.