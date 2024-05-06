حزب المؤتمر يطالب العالم بوقف مخطط إسرائيل لاجتياح رفح الفلسطينية

حذر حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة، من خطورة تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمخطط اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا المخطط الخطير سيؤدي إلى وقوع مجازر بشرية لم يشهدها العالم من قبل خاصة أن هناك 1.5 مليون فلسطيني يعيشون في ظروف صعبة للغاية داخل منطقة رفح الفلسطينية.

وأشار الحزب، إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى لتنفيذ وتحقيق هدفها في تهجير الفلسطينيين وهو ما حذرت منه القيادة السياسية المصرية، وعلى المجتمع الدولي وواشنطن ومختلف دول العالم أن يتحركوا بسرعة لإجبار جيش الاحتلال على عدم تنفيذ هذا المخطط الخطير الذي يزيد من حدة الصراع داخل الشرق الأوسط وسيكون له عواقبه الوخيمة بالمنطقة ولابد من اتخاذ موقف دولي حاسم تجاه ما يحدث على الأراضي الفلسطينية.

وأضاف المؤتمر، أن إصرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح رفح على الرغم من التحذيرات الواضحة والحاسمة من مصر والتحذيرات الدولية الموجهة إليها، يظهر عزم نتنياهو على المضي قدما في مخطط الإبادة للفلسطينيين بدعم وتأييد أمريكي.

واختتم الحزب بيانه، مطالبا المجتمع الدولي بصفة عامة ومن واشنطن بصفة خاصة، سرعة التحرك لإجبار جيش الاحتلال على الوقف الفوري لإطلاق النار وعدم التفكير في اجتياح رفح الفلسطينية، وعودة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67.