ختام فعاليات المؤتمر الرابع لجراحة العظام بطب قنا

اختتمت بمحافظة قنا، فعاليات المؤتمر الرابع لقسم جراحة العظام بكلية الطب بجامعة جنوب الوادي، والذي عُقد بمدينة قنا للمرة الأولى، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، وبالتعاون مع جمعية جراحة العظام المصرية وبحضور عدد كبير من أساتذة وأطباء جراحة العظام من مختلف الجامعات والمدن المصرية.

وفى كلمته فى الجلسة الختامية للمؤتمر أكد الدكتور أحمد هاشم القائم بأعمال عميد كلية طب قنا، اهتمام الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، بدعم المؤتمرات المتخصصة في كافة المجالات، وخاصة المجالات الطبية، لما لها من أثر بالغ في تبادل الخبرات بين الجامعات المختلفة.

كما أكد الدكتور سيد عبد الحميد رئيس قسم جراحة العظام ورئيس المؤتمر، حرص القسم على الاستمرار في اتباع منهجية مناقشة الحالات المرضية والذي يعتبر من أفضل الأساليب التعليمية للتخصصات الإكلينيكية من خلال عرض ومناقشة الحالات المرضية بكافة مستوياتها ومراحلها العلاجية، كما جمع المؤتمر بين تخصص جراحة العظام والتخصصات القريبة مثل أمراض الأعصاب والطب الطبيعي والأشعة التشخيصية، بالإضافة إلى مناقشة كل ما هو جديد في مجال جراحة العظام وكيفية الاستفادة من الذكاء الصناعي في التعامل مع حالات العظام.

وأشار الدكتور حمدي تمام استاذ مساعد جراحة العظام بطب قنا وسكرتير عام المؤتمر، إلى أنه قد تم استحداث جائزتين سنويتين باسم الدكتور محمد فتحي أمين والدكتور علي أحمد سيد، مدرسي جراحة العظام بالقسم واللذان وافتهما المنية العام الماضي.

وأكد الدكتور خالد مسلم مدرس جراحة العظام ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، انه شارك في المؤتمر أعضاء هيئة تدريس من كليات طب القاهرة وقناة السويس وطنطا والزقازيق والمنيا وسوهاج وأسوان وطب الأزهر بالقاهرة وأسيوط والاكاديمية الطبية العسكرية، كما قام الدكتور أحمد خيري والدكتور عماد حمدي بالإشراف علي متابعة جلسات المؤتمر والتنسيق الكامل مع شباب الأطباء للاستفادة الكاملة من المؤتمر.

وتحدث فى الجلسة الختامية الدكتور محمد الديب نقيب الأطباء بقنا، حيث قدم الشكر للدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة على دعمه للمؤتمرات الطبية والعلمية والتعاون المستمر بين مستشفيات جامعة جنوب الوادي الجامعية ومستشفيات قنا.

وأكد الدكتور أحمد خليف رئيس جمعية جراحة العظام المصرية، إن مستقبل جراحة العظام فى مصر يسير بصورة متميزة وأن محافظة قنا رائدة فى كل شئ، مشيدا باساتذة قسم العظام وأيضا جراحى العظام بكلية الطب بقنا.

وفى ختام المؤتمر تم إهداء درع المؤتمر ودرع جمعية جراحة العظام المصرية للدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي تقديرا لدوره فى دعم المؤتمر، كما تم تسليم الجوائز للمشاركين في الحفل الختامي للمؤتمر.