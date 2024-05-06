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الإثنين 06 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

" في هذه الليلة" صدام فكري بين الماضي والحاضر على مسرح السامر

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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة على مسرح السامر العرض المسرحي "في هذه الليلة" لفرقة قصر ثقافة البدرشين، تأليف مؤمن عبده وإخراج وليد شحاتة، والأشعار أيمن حافظ.

ويتناول العرض صورة من صور الصدام الفكري المباشر بين مجموعة من الشباب وأحد الرجال الذي يدعي التمسك بالماضي والتشبث بكل ما هو أصيل وجميل، ولكنه في واقع الأمر يمثل صورة فعلية للغرور والغطرسة ويختبئ وراء هيئة الرجل الناصح الأمين، وفي سياق الأحداث يظهر هذا الصدام الخفايا النفسية أكثر ما يظهر الفروق الفردية للتفكير الاجتماعي المنطقي.
العرض من انتاج الإدارة العامة للمسرح ، أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المخرج محمد جبر، الناقد أحمد خميس، ومهندس الديكور أحمد نور الدين.

الهيئة العامة لقصور الثقافة مسرح السامر في هذه الليلة العرض المسرحي في هذه الليلة فرقة قصر ثقافة البدرشين الصدام الفكري