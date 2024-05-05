جامعة المنوفية تتقدم في التصنيفات العالمية بمجالات علوم الحاسب والإلكترونيات والهندسة الكهربية

أشاد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بالمستوى المتقدم الذى تشهده جامعة المنوفية في البحث العلمي فى مجالات علوم الحاسب والالكترونيات والهندسة الكهربية وهذا ماظهر فى تقدم الجامعة فى العديد من التصنيفات العالمية حيث جاء مؤخرا فى تصنيف Research.com ranking أن جامعة المنوفية احتلت المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية، والمركز ١٦٠٧ على مستوى العالم.

وأوضح الدكتور حاتم محمد عميد الحاسبات والمعلومات أن جامعة المنوفية جاءت فى المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية وفى المركز ٦٧٠ على مستوى العالم فى مجال علوم الحاسب، وفي مجال الإلكترونيات والهندسة الكهربية جاءت جامعة المنوفية فى المركز الثالث علي مستوي مصر ورقم ٤٩٤ علي مستوي العالم.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن الجامعة تعمل وفق رؤية مصر ٢٠٣٠ وتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه البالغ بالتحول الرقمى والبرمجة والحوسبة المعلوماتية، واستراتيجية مصر الرقمية التي تستهدف تقديم خدمات حكومية سهلة وميسرة للمواطن المصري، ومساندة الخريجين للمنافسة بفعالية واقتدار في سوق العمل المحلي والعالمي، وتشجيع ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار، وتطوير القدرات الرقمية، وإعداد كوادر مدربة على جميع مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لذا تولى الجامعة اهتماما بالغا بمجالات علوم الحاسب نظرا للتقدم التكنولوجي الذى يشهده العالم.

وتتميز جامعة المنوفية بوجود كلية الحاسبات والمعلومات وكلية الذكاء الاصطناعي تأكيدا على اهتمام الجامعة بدراسة علوم الحاسب بكافة مجالاته، لمواكبة التطور التكنولوجي وتأهيل الطلاب لسوق العمل المحلى والعالمى، حيث تم تجهيز المعامل بأحدث الأجهزة اللازمة لخدمة العملية التعليمية والتطبيقية والبحثية.

وأضاف رئيس الجامعة أن مجال الإلكترونيات والهندسة الكهربية يعدان من المجالات التعليمية والبحثية الهامة التى تولى الجامعة لهما اهتماما بالغا أيضا، وبالكليات المتخصصة فى هذه المجالات وهى كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، وكلية الهندسة بشبين الكوم واللتان تضمان برامج وأقسام متخصصة متميزة على مستوى الجامعات المصرية، لذا تحرز الجامعة تقدما ملحوظا فى التصنيفات العالمية فى هذه المجالات الهامة.