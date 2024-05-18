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السبت 18 مايو 2024
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فضائيات

عضو منظمة التحرير : الرصيف البحري العائم نواة قاعدة عسكرية أمريكية

عمر الغول عضو منظمة
عمر الغول عضو منظمة التحرير الفلسطينية
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قال عمر الغول عضو منظمة التحرير الفلسطينية، إن الإسم الحركي للرصيف البحري العائم المؤقت هو إدخال المساعدات الإنسانية، لكن الهدف الحقيقي هو تهجير أبناء الشعب العربي الفلسطيني من هذا المعبر، وخلق نواة قاعدة عسكرية بحرية على شواطئ المتوسط في الأراضي الفلسطينية لدعم خيار إسرائيل بالسيطرة التامة على محافظات القطاع والحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.

وأضاف الغول، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية امل الحناوي ، أن الهدف من إنشاء الرصيف البحري العائم المؤقت هو إغلاق معبر رفح أو تهميشه واستبداله بالمعبر المائي لتجاوز مصر ودورها وما كانتها وعلاقاتها الاستراتيجية مع الشعب العربي الفلسطيني.

وأوضح أن الرصيف البحري العائم المؤقت هو نواة قاعدة عسكرية بحرية أمريكية على ساحل المتوسط الفلسطيني، وبهدف الهيمنة والسيطرة على الغاز والنفط الموجود في شواطئ غزة، بجانب تمرير عملية التهجير دون المرور عبر أحد البوابات العربية لاسيما أن الأشقاء في مصر والمملكة الأردنية أعلنوا بشكل واضح وصريح أنهم لن يسمحوا بتمرير صفقة التهجير التي تستهدف تطهير الأرض الفلسطينية من أبناء الشعب العربي الفلسطيني. 
 

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