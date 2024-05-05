ads
الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

حصاد السلامة المهنية في المحافظات خلال شهر

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة العمل من خلال الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة متمثلة في الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل ، عن ما حققته فى مجال التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الحيوية وذات الخطورة تزامنا بالاحتفال بيوم السلامة العالمي خلال شهر أبريل الماضى ، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة العاملين والمترددين بالمنشآت الحيوية وذات الخطورة على مستوى محافظات الجمهورية.

حيث جرى خلال شهر أبريل الماضى 2024 تنظيم ندوات توعوية فى عدد 96 منشأة حيوية وذات خطورة  ، بلغ عدد المستفيدين من العاملين خلالها 1543 مشارك ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة  بتفعيل دور أجهزة السلامة، والاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بقطاع المنشآت الحيوية وذات الخطورة على مستوى الجمهورية حفاظاً على الأرواح والمنشآت من المخاطر والوقاية من حدوثها وتوفير مناخ آمن.
وأوضحت الوزارة، أن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة متمثلة في الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل ، قامت بتنفيذ وحضور عدد من المبادرات في المنشآت بالتنسيق مع المديريات تحت شعار “سلامتك تهمنا”   بشركة النصر للبترول بالسويس وجامعة مصر بالجيزة  وتزامنا بالاحتفال بيوم السلامة العالمي تم القاء محاضرات عن التغيرات المناخية وتأثيرها على بيئة العمل بالإضافة إلى محاضرات عن خطة الطوارئ والإخلاء وتصاريح العمل والأجهزة الوظيفية ودورها ومخاطر الحريق وانواعها، بواسطة ممثلي الإدارة المركزية وهم : المهندس مدحت كامل ، والمهندسة سحر محمد ، والمهندس إسلام حمدي ، والمهندس رجاء حسين ، والمهندسة هويدا سعيد ، كما شهدت المبادرات حضور المهندسة غادة إبراهيم عوض رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة كما وجهت الإدارة المركزية ، إدارات السلامة والصحة المهنية بالمديريات و مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة لها ،والمنتشرة فى كافة أرجاء الجمهورية بتكثيف ندوات التوعية والتثقيف تحت شعار”سلامتك تهمنا” بالمنشآت الحيوية والخطره.
 واستعرضت تلك الندوات مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر ، وخطط الطوارئ والإخلاء وكيفية اعدادها ومخاطر الحريق والتغيرات المناخية قام بإلقاءها الزملاء بجميع مكاتب السلامة بجميع المديريات.
جدير بالذكر أن إدارات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تختص بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج التي تكفل حماية القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية وكذلك الحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية من مبانى وعدد وآلات ومواد وخامات ومنتجات ، وعدة قرارات و منها : الإستراتيجية المصرية للسلامة والصحة المهنية والتى تستهدف تقليص عدد الأشخاص الذين يصابون أو يلقون حتفهم في العمل، وخفض معدلات الإصابة في مكان العمل بنسبة 40 % على الأقل .

FB_IMG_1714905521586
FB_IMG_1714905521586
FB_IMG_1714905519806
FB_IMG_1714905519806
FB_IMG_1714905518066
FB_IMG_1714905518066
FB_IMG_1714905516282
FB_IMG_1714905516282
FB_IMG_1714905514418
FB_IMG_1714905514418
FB_IMG_1714905512482
FB_IMG_1714905512482
التغيرات المناخية السلامة والصحة المهنية المنشآت الحيوية تأمين بيئة العمل خطة الطوارئ سلامتك تهمنا وزير العمل حسن شحاته وزارة العمل