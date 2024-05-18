مستشار ترامب : الموقف الرسمى للبيت الأبيض يعارض اجتياح إسرائيل لرفح

قال جبريال صوما، أستاذ القانون الدولي والمستشار السابق للرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، إن الموقف الرسمي للبيت الأبيض بالنسبة لرفح هو أن الولايات المتحدة تعارض اجتياح رفح الفلسطينية وتعتبر أن اجتياحا من هذا النوع سوف يؤدي إلى مزيد من المآسي على سكان غزة، وأنه سوف يكون هناك قتلى ودمار كما حصل في بقية أنحاء غزة.

وأضاف صوما، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية امل الحناوي ، أن الرئيس بايدن في وضع لا يحسد عليه؛ لأنه من جهة لا يريد زيادة العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، ولكن في الوقت نفسه يجد نفسه بأنه مضطر أن يدافع عن الموقف الإسرائيلي ويدافع عن عدم وقف إطلاق النار كما استعمل حق الفيتو في الأمم المتحدة.

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيقوم بعملية اجتياح كبيرة في رفح الفلسطينية، على الرغم من معارضة الرئيس بايدن في الوقت الحاضر.