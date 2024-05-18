انطلاق المؤتمر السنوي الأول لقسم علوم الأرض بجامعة دمنهور

افتتح اليوم السبت، المؤتمر السنوي الأول لقسم علوم الأرض بكلية العلوم بـ" جامعة دمنهور"، وذلك برعاية الدكتور إلهامي ترابيس رئيس الجامعة، الدكتور السيد سعد، القائم بعمل عميد كلية العلوم.

حضر المؤتمر السنوي الأول لقسم علوم الأرض، العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتورة منى مبروك القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد السيد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب السابق وعميد كلية العلوم السابق، الدكتور سماح الصاوي القائم بعمل عميد كلية الآداب، والدكتور عثمان بدران رئيس قسم علوم الأرض، والدكتور خالد فرحات مدير عام منطقة آثار البحيرة، كامل غطاس السكرتير المساعد لمحافظة البحيرة، علي دومة رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى ممثلي شركة ووتك للأخشاب وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ورؤساء الأقسام والطلاب والخريجين.

تفاصيل المؤتمر السنوي الأول لقسم علوم الأرض

وشهد حفل افتتاح المؤتمر السنوي الأول لقسم علوم الأرض، عرض وإبراز إنجازات قسم علوم الأرض خلال العام الجامعي الحالي، وقد بدأت الفعاليات بالسلام الوطني الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم.

في كلمته، رحب الدكتور عثمان بدران رئيس القسم برئيس الجامعة والحضور، مؤكداً دور القسم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهمية التعليم الجيد في استثمار رأس المال البشري.

وأشار أيضاً إلى شراكات القسم مع الهيئات والمؤسسات من خلال وحدة الاستشارات البيئية والجيولوجية.

وخلال كلمته، أكد الدكتور إلهامي رئيس الجامعة، على أهمية الورش الحقلية التي تمت والتي تربط الجانب الأكاديمي بالجانب العلمي والتطبيقي مما يكسب الطالب مهارات جديدة تؤهله لسوق العمل ليكون خريج قادر على العطاء، مثمناً دور القسم في عقد شراكات قوية مع شركات و هيئات متعددة،

مؤكدا أنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن تقيم الجامعة من خلال المؤتمر السنوي الأول لقسم علوم الأرض الذي تنظمه كلية العلوم، متمنياً مواصلة التميز والرقي بجميع كليات الجامعة.

كما أوصى رئيس الجامعة، بدراسة مقترحات الطلاب التي أدلوا بها خلال مشاركتهم الفعالة في المؤتمر السنوي الأول لقسم علوم الأرض، و كذا التوصية بتعميم المؤتمر بجميع أقسام الكلية وجميع كليات الجامعة لتعظيم الإستفادة وتبادل الخبرات.

وفي ختام المؤتمر تم إهداء الدروع لضيوف شرف المؤتمر شركاء النجاح، و تسليم شهادات تقدير للقائمين علي المؤتمر وأوائل الفرق الدراسية بقسم علوم الأرض.