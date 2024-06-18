مدير مستشفيات جامعة عين شمس: وحدة علاج جلطات ونزيف المخ الجديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي

قال طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس، إن وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية الجديدة تضم أحدث جهاز للقسطرة في العالم، كواحد من ١٠ نسخ فقط على مستوى العالم، ولا يوجد له مثيل في منطقة الشرق الأوسط بأكملها ويتميز بتقنيات غير مسبوقة مصحوبة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المرضى، وكذلك أحدث أجهزة الأشعات والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى أحدث أجهزة إعادة التاهيل لمرضى السكتة الدماغية.

هذا إلى جانب فريق عمل الوحدة المكون من نخبة من أكبر أساتذة المخ والأعصاب من ذوي الخبرة في مجال علاج السكتة الدماغية.

يذكر أن جامعة عين شمس تستعد لافتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية الجديدة، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، علي الأنور عميد كلية الطب.