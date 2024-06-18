غرفة عمليات مركزية لـ«الكهرباء» لتفادي أي أعطال خلال أيام عيد الأضحى

علمت «البوابة نيوز» أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أصدر تعليمات مشددة لكافة رؤساء الشركات وقيادات الوزارة بضرورة التواجد في مواقع العمل والإشراف على غرف العمليات المركزية والفرعية ومتابعة الموقف مع المركز القومي للتحكم أولا بأول والتنسيق التام مع قطاع البترول لتوفير أكبر قدر من كميات الوقود المطلوبة لمحطات التوليد وفتح مخازن المهمات الكهربائية طوال الوقت للاستعانة بأي مهمات تحتاجها الشبكة القومية الموحدة.

وكان قد أجرى المهندس جابر الدسوقي رئيس شركة القابضة للكهرباء سلسلة من الاتصالات مع قيادات قطاع البترول للتنسيق فى توفير الوقود لمحطات التوليد، وكذلك مع رؤساء شركات نقل وتوزيع الكهرباء؛ لمتابعة موقف الشبكات الكهربائية وتوافر أطقم الصيانة والإصلاح وتوفير كافة البدائل للتيسير على المواطنين مع ضمان استمرار أعمال التحصيل والشحن للعدادات؛ تيسيرا على المواطنين، مؤكدا أن معدلات الزيادة فى الاستهلاك بلغت أكثر من 30 % وأنه تم الانتهاء من أكثر من 95 % من برامج تدعيم وتوسيع الشبكة الكهربائية وإحلال الكابلات والشبكات المتهالكة وتشغيل عدد من محطات المحولات الجديدة خاصة فى جنوب الوادى والدلتا للحد من انقطاعات التيار، وقد حرص عدد من رؤساء شركات توزيع الكهرباء على التواجد فى مكاتبهم رغم إجازة العيد لمتابعة سير العمل.

وأشرف المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة على مراكز التحكم فى الجهدين المتوسط والمنخفض وتابع الأعطال مع قيادات الشركة وكذلك أعمال مراكز الشحن لضمان قيامها بأداء دورها لخدمة المواطنين فى فترة إجازات مؤكدا أن معدلات أعطال أقل من المتوسط بعد الاستعدادات التى اتخذت لتأمين الشبكة وتم تأمينها للوفاء بمتطلبات المواطنين وأن فرق الصيانة والطوارئ جاهزة للعمل فورا وخاصة فى أوقات الذروة المسائية وأنه تم مراجعة كافة الكابلات الأرضية وإجراء الاختبارات للتأكد من تحملها لدرجات الحرارة واستكمال تزويد كل المحولات والأكشاك بوسائل تهوية بعد مراجعة أحمالها والتأكد من توفير قدرات احتياطية بها مؤكدا استمرار أعمال الكشف والتحصيل ومواجهة السرقات.

كذلك تم رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى النطاق الجرافي للشركة وذلك استعدادا لاستقبال عيد الاضحى المبارك وذلك من خلال إنشاء غرف عمليات مركزية بديوان عام الشركة بمدينة نصر لمتابعة الشبكة وبلاغات الاعطال بجانب إنشاء غرفة عمليات فرعية بكل قطاعات الشبكات التابعة للشركة وشدد رئيس الشركة على تواجد مدير عموم الشبكات في مقار عملهم على مدار الساعة، مشيرا إلى أنه تم إيقاف جميع أعمال الصيانات خلال أيام العيد بجانب تواجد فرق الطوارئ والصيانة لمواجهة أي أعطال في أسرع وقت واستقبال جميع الشكاوى والأعطال على الخط الساخن ١٢١.

كما أكد رئيس الشركة على زيادة وطقم التشغيل خلال وقت ذروة الأحمال والحد من الإجازات في الحدود التي لا تؤثر على حركة سير العمل.

وقام المهندس طارق عبد الشافى رئيس شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة بجولات تفقدية فى أحياء الهرم وفيصل وبولاق وجنوب القاهرة؛ لمتابعة أداء القيادات والمسؤولين لتقديم خدمة عصرية وحل مشاكل المواطنين ومواجهة الاعطال فى أسرع وقت ممكن.