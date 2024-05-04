عضو الفريق القانوني لفلسطين بالعدل الدولية: قرارات المحاكم الدولية ستؤثر على الحراك بأمريكا

قالت نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين بمحكمة العدل الدولية، إن أي قرار سيخرج من المحاكم الدولية سيؤثر على ما يحدث على الأرض في أمريكا، فاليوم هناك حراك بالجامعات تعدى 40 دولة، والمطالبات بدأت من قبل الطلاب فقط للجامعات الأمريكية التي ينتمون إليها بألا تنخرط في قبول أي دعم مالي من المؤسسات والشركات التي تدعم إسرائيل في الحرب، وبالتالي لا تؤثر في أداء هذه الجامعات.

وأضافت نجم، خلال حوارها مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الأمر تطور بسبب دخول الشرطة الأمريكية والتعامل بعنف مع المتظاهرين إلى دعم أكبر للقضية الفلسطينية، فكان البدء فقط عدم انخراط هذه الجامعات في أي عمل له علاقة بالإبادة الجماعية.

وتابعت: «الاستمرار الآن في اتخاذ تدابير أكثر شراسة مع هؤلاء المتظاهرين يؤدي إلى رد فعل عكسي، الأمس وافقت جامعة براون أن يفض الطلاب الاعتصام في مقابل أنهم سيصوتون على قرارات مرتبطة بإعادة النظر في التمويل من قبل من يمولون هذه الجامعة أكتوبر المقبل ما أدى لفض الاعتصام».