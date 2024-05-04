مصطفى بكري: التاريخ لو كتب كتبا كثيرة لن يوفي السيسي حقه

قال النائب مصطفى بكري المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إن الرئيس السيسي تبنى مشروع التنمية وأنقذنا من مأزق ومشاكل كثيرة جدا.

وأضاف خلال مداخلة لقاءه عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية " سي بي سي" أن التاريخ لو كتب كتبا كثيرة عن الرئيس السيسي لن يستطيع أن يوفيه حقه ، والله حبانا بهذا القائد الوطني.

وأكمل أن الرئيس السيسي هو من تصدى مع القوات المسلحة من دخول البلاد حربا اهلية، ولا أحد يزايد عن وطنيته ومواقفه العملية سيسجلها التاريخ.

وأوضح بكري أن السيسي قبل بالضغط الشعبي لقيادة البلاد وتحمل المسؤولية، ولم يسعى لأي منصب، فهو الأكثر حرصا على وطنه ويدرك تماما مسؤولية الجيش والشرطة.

وأوضح أن الرئيس السيسي لن يسمح بإثارة الفتن وإقامة الميلشيات، مثلما يدعي البعض حول اتحاد القبائل العربية، وأن الجماعات الإرهابية يسعون لضرب أي كيان وهم أساس المليشيات وتقود حملة لتشويه اتحاد القبائل العربية.