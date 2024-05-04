خلال عظته.. البابا تواضروس يتوجه بالشكر للرئيس السيسي على تهنئته بعيد القيامة

وجه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي على تهنئته بمناسبة عيد القيامة المجيدة ٢٠٢٤، حيث جاء ذلك خلال صلوات عيد القيامة الليلة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال قداسة البابا: شكراً جزيلاً لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تهنئته التي ارسلها لنا ولجميع الاقباط في الخارج بمناسبة عيد القيامة، مختتماً إن هذه التهنئة هى لكل المصريين.

وفي سياق متصل، بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم برقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأعرب الرئيس السيسي في البرقية عن أصدق تهانيه وأطيب تمنياته لجميع الأخوة الأقباط، مشيدا بقوة تماسك النسيج الوطني للشعب بكل أبنائه على مر التاريخ داعيا الله العلي القدير أن يديم على مصر أعيادها وانتصاراتها وعلى شعبها نعمة التآخي والترابط التي تجمع بين أبنائه وأن يوفق الجميع لكل ما فيه الخير لهذا الوطن وأن يحفظ مصر من كل مكروه

كما أرسل الرئيس السيسي برقيات تهنئة مماثلة إلى أقباط مصر بالخارج نقلتها سفارات مصر وقنصلياتها حول العالم بمناسبة عيد القيامة حيث هنأهم الرئيس بالعيد متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق