محافظ الغربية يناقش إجراءات تشغيل وتطوير مستشفى الطب الرياضي بطنطا

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،مساء اليوم ، اجتماعًا مع الدكتور أسامة بليل وكيل وزارة الصحة بالغربية والأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية ، الدكتور اشرف عبد السلام رئيس مجلس إدارة المركز التخصصي للطب الرياضي بطنطا ومدير مستشفى الطب الرياضي ، الدكتور رامي السعيد استشاري جراحة العظام ، الدكتور اشرف جوهر استشاري الباطنة العامة ممثلين عن القطاع الخاص، وذلك لمناقشة إجراءات تشغيل وتطوير مستشفى الطب الرياضي التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والتي تقع بمدينة طنطا بمنطقة الاستاد بالتنسيق بين مديرية الصحة بالغربية و مديرية الشباب والرياضة بالغربية.

وخلال الاجتماع استمع المحافظ لشرح تفصيلي عن المستشفى التي تم افتتاحها منذ عام 2002 على مساحة المستشفى 20×40م2 المحاطة بحديقة و تم تجهيزها على أعلى مستوى وتضم عدد كبير من التخصصات الطبية و تتكون من 3 طوابق تضم 57 سرير، ويضم الطابق الأول عيادات خارجية (علاج طبيعي- جيم- عيادة أسنان- عيادة عظام- عيادة باطنة- استقبال- معمل- أشعة- عيادة أنف وأذن- عيادة رمد)، والطابق الثاني عمليات وإفاقة وغرف إقامة، والطابق الثالث يضم 41 سرير، كما تضم معمل قياسات فسيولوجية، وماكينة كهرباء وشبكة غازات، وجيم مجهز، و صيدلية.

واكد المحافظ ان اعمال تطوير وتشغيل المستشفى سيكون إضافة قوية إلى منظومة الرياضية بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة لعلاج اللاعبين من الإصابات التي يتعرضون لها خلال التدريبات واللعب مع أنديتهم فضلا عن تقديم الخدمة الطبية للأهالي بشكل عام .

وأشار المحافظ الى تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لسرعة الانتهاء من تشغيل وتطوير المستشفى لخدمة الرياضيين و توفير الوقت وسرعة تقديم العلاج والتأهيل المناسب للاعبين و الرياضيين، مؤكدا ان مصر تمتلك من الإمكانات الطبية المتمثلة في العنصر البشري والفني، الكثير مما يضعها في مصاف الدول الكبرى وتقديم الخدمة الطبية المختلفة في الفترة المقبلة.