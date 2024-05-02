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الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس أشمون يتابع استعدادات المركز التكنولوجي لبدء أعمال التصالح

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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تابع خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس،  سير وانتظام العمل بمقر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام مجلس مدينة أشمون، وذلك لمتابعة الإستعدادات والتجهيزات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد والصادر برقم 187 لسنة 2023 والذي سيتم فتح باب التقدم له إعتباراً من الثلاثاء الموافق 7 /5 /2024 بمقر المركز التكنولوجي وفقاً لتعليمات مجلس الوزراء، وسبل التيسير على المواطنين بشأن إنهاء ملفات التصالح كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة .

من جانبة أكد النمرـ أهمية الجاهزية الكاملة والإعداد الجيد والانتهاء من تحديث كافة البيانات الخاصة بملفات التصالح مع رفع درجة الإستعداد بالمركز التكنولوجي لاستقبال طلبات المواطنين وتيسير الإجراءات بما يحقق الصالح العام.

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