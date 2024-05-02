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الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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رئيس اتحاد القبائل العربية يكشف أول سكان مدينة السيسي في سيناء

مؤتمر اتحاد القبائل
مؤتمر اتحاد القبائل العربية في سيناء
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أكد إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل العربية، أن المؤتمر الذي عقده اتحاد القبائل العربية في سيناء، هو أول مؤتمر فى مدينة السيسى، لافتا إلى أن هذه المنطقة كانت عقر دار التكفيريين، لكن تبدل الحال وساد الأمن والأمان واليوم بنبنى ونعمر وننشئ مدينة.

وأضاف إبراهيم العرجاني، في تصريحات على هامش مؤتمر اتحاد القبائل العربية الذي عقد في شمال سيناء، أن أسر الشهداء لهم حق في رقاب الجميع، وهم أول من سيسكن فى مدينة السيسى، تقديرا لهم ولأرواح أبنائهم من الشهداء الذين ضحوا من أجل مصر والمصريين.

يذكر أنه تم تدشين اتحاد القبائل العربية وعقد مؤتمره الأول من سيناء، ويضم  الاتحاد عددا من السياسيين والإعلاميين والرياضيين ورموزا مجتمعية وعددا من شيوخ القبائل.
كما يضم اتحاد القبائل العربية، ما يقرب من 30 قبيلة، ويعمل على تحقيق التنمية فى سيناء.
 

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