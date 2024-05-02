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الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

في ذكرى ميلاده.. إبراهيم طوقان شاعر عاش لخدمة القضية الفلسطينية

الشاعر ابراهيم طوقان
الشاعر ابراهيم طوقان
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قصائده استخدمها كسلاح لمقاومة الاحتلال الصهيوني المعتدي على بلاده، اتخذ مكانا بارزا في الساحة الأدبية حتى لُقب بـ "شاعر فلسطين" إنه الشاعر ابراهيم طوقان الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده.

 كرس الشاعر إبراهيم طوقان حياته وقصائده لخدمة القضية الفلسطينية، فكان من أهم المنادين بالمقاومة ضد الاستعمار الأجنبي للأرض العربية وخاصة الإنجليزي في القرن العشرين، حيث كانت فلسطين واقعة تحت الانتداب البريطاني.

وتعتبر قصيدة "موطني" هي أشهر قصائده  التي انتشرت في جميع أرجاء الوطن العربي، وأصبحت النشيد غير الرسمي للشعب الفلسطيني منذ ذلك الحين.
كتب طوقان العديد من القصائد الوطنية منها قصيدة "يا شهيد الوطن"، وقصيدة"الفدائي" وقصيدة" حي الشباب"، قصيدة" موطني.
توفي طوقان تاركا وراءه العديد من القصائد الرائعة التي تظل تشغل مكانة كبيرة بين أعمال الشعراء الكبار في الوطن العربي.

ولد الشاعر ابراهيم طوقان في نابلس عام 1905، تلقى تعليمه بالمدرسة الرشيدية بالقدس، وأكمل دراسته الثانوية بمدرسة المطران، ثم التحق بالجامعة الأمريكية ببيروت عام 1923، ونال منها شهادة الآداب

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